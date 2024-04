Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 22 aprile 2024: Matilde gela Tancredi. Lei e Vittorio hanno fatto pace

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 22 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Tancredi tornerà all'attacco ma Matilde lo gelerà rivelandogli di aver perdonato Vittorio.

Maria e Matteo potranno finalmente riunirsi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 aprile 2024, alle ore 16.00, tutte le accuse contro Portelli verranno ritirate. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo potrà uscire di prigione e potrà così riunirsi alla Puglisi, in attesa della loro partenza per Parigi. Intanto Tancredi, convinto di avere finalmente una chance con Matilde, si farà avanti ma la Frigerio lo gelerà rivelandogli di aver fatto pace con Vittorio e di essere pronta a una nuova vita insieme a lui. Elvira e Salvo si riappacificheranno e Tullio farà un grande passo, chiedendo alla Venere di sposarlo, con tanto di anello. La ragazza però non sarà per nulla contenta. Marcello, capito di essere stato ingannato, darà le sue dimissioni da amministratore del patrimonio di Adelaide, con grande soddisfazione di Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo e Maria di nuovo insieme

Le cose si stanno piano piano sistemando, complice anche la fuga di Hofer, che ha sconvolto Marcello. Le accuse contro Matteo possono essere ritirate e il ragazzo può finalmente uscire di prigione e riabbracciare Maria, che lo aspettava trepidante. Portelli chiederà alla sua amata di lasciare l’Italia e di non perdere più tempo. Parigi li aspetta e in Francia, lontano dal passato, avranno una nuova vita, sicuramente più felice di ora. La stilista sarà ben felice di partire con il suo innamorato ma prima dovrà superare un ostacolo: suo padre Ciro, contrario alla nuova relazione di sua figlia con un uomo come Matteo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matilde gela Tancredi. È tornata con Vittorio

Vittorio ha scelto Matilde e ha fatto di tutto per riuscire a farle capire che quanto successo con Marta, è stato solo un residuo del grande sentimento che c’era tra loro e che non potrà mai più esserci. Grazie all’aiuto di Flora, Conti è riuscito a fare di nuovo breccia nel cuore della Frigerio. Tancredi, ignaro di questo risolvo romantico nella vita della sua ex moglie, tornerà all’attacco e spererà di essersi finalmente guadagnato una chance con lei ma rimarrà molto deluso. Matilde lo gelerà rivelandogli di aver fatto pace con Vittorio e di essere pronta a ricominciare con lui.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello deve dimettersi

Marcello è rimasto sconvolto dalla fuga di Hofer e ha capito che l’imprenditore gli ha giocato un bruttissimo scherzo. Barbieri sarà costretto a un dietrofront clamoroso. Dovrà infatti dimettersi dal suo ruolo di amministratore dei beni di Adelaide. Il piano di Umberto ha funzionato alla grande e senza farsi scoprire, il Guarnieri avrà così ottenuto esattamente quello che voleva. Intanto Elvira e Salvo faranno pace e Tullio, per non perdere la sua compagna, si farà avanti con una proposta di matrimonio – con tanto di anello – che verrà inaspettatamente rifiutata dalla Venere. Elvira non avrà più intenzione di farsi comandare a bacchetta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.