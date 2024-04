Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 aprile 2024 - Marcello e Adelaide saranno sconvolti da una pesante e inaspettata scoperta su Hofer. La Contessa e Barbieri verranno a conoscenza della fuga all’estero dell'imprenditore e ne rimarranno, come prevedibile, senza parole. Capiranno di essere finiti nella trappola di Umberto? Intanto Maria chiederà a Silvana una mano per poter andare a trovare Matteo in carcere mentre Salvatore, stanco del comportamento di Tullio, affronterà il ragazzo davanti a Elvira. La Venere interverrà per dire la sua e per ribellarsi al suo fidanzato ma se la prenderà pure con l’Amato. Tra Irene e Alfredo non ci saranno segni di distensione; i due continueranno a discutere sul loro futuro. Vittorio cercherà di riconquistare Matilde e avrà in mente qualcosa per riuscirci. Gli servirà però l’aiuto di Flora... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 aprile 2024 - Damiano non ha alcuna intenzione di lasciare Rosa da sola. Il Renda troverà un modo per aiutare la Picariello. Chiederà a Eduardo di raccogliere informazioni in carcere e scoprire chi possa essere il mandante delle minacce. Sabbiese prometterà di aiutare sia il suo amico sia sua sorella in questa ricerca della verità. Intanto anche Nunzio tenterà di trovare le informazioni che gli servono per stanare Flavio e scoprire il suo ruolo nell’incidente a Diana. Roberto invece lascerà senza parole Filippo con una richiesta inaspettata mentre tra Silvia e Giancarlo continuerà a esserci una grande tensione. Mariella, certa che la sua amica stia nascondendo qualcosa, tenterà di parlare con la Graziani e scoprire cosa sia successo. La mamma di Rossella riuscirà a rivelarle di aver baciato Michele? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

