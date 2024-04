Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 aprile 2024 - Clara riceverà una proposta di lavoro molto interessante. La ragazza si troverà in grande difficoltà perché consapevole che se accettasse, dovrebbe dire addio ad Alfredo. Intanto Ciro spingerà Vito a parlare di nuovo con Maria e convincerla ad allontanarsi da Matteo. Elvira deciderà di aiutare Salvo e di cantare al Caffè Amato e quando Tullio arriverà per fermarla, succederà l’inaspettato. Nel mentre si scoprirà che Hofer è scappato all’estero e che Umberto sta per cantare vittoria... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 aprile 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 aprile 2024 - la vita di Silvia e Michele, dopo il viaggio a Indica, non è più la stessa. La Graziani mal tollererà un ritorno inaspettato a Napoli. Il Saviani accoglierà con grande felicità Fabiana, che gli farà di nuovo visita. Silvia non ne sarà per nulla contenta e anzi comincerà a dimostrare una forte gelosia, che non sfuggirà agli occhi di Mariella. Intanto Rosa continuerà a essere in pericolo e Damiano giurerà di proteggere lei e Manuel. Il Renda farà di tutto per scoprire chi ci sia dietro alle minacce che la sua ex sta ricevendo ormai da mesi. Marina invece continuerà a sentirsi inadeguata al suo ruolo di madre. La Giordano si sentirà troppo avanti con l’età per fare da mamma a Tommy e penserà che la stessa cosa valga per Roberto... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 aprile 2024.