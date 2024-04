Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 aprile 2024 - Vittorio ha fatto la sua scelta ma le cose non torneranno come prima, almeno per ora. Il Conti ha deciso di chiudere definitivamente con Marta, come da tempo aveva pensato. La Guarnieri, che si sentirà in colpa per quello che ha fatto, cercherà di rimediare. Dopo aver incontrato Matilde, le confesserà del suo ultimo incontro con Vittorio e della sua decisione e poi lascerà Milano per qualche giorno, per schiarirsi le idee. Intanto Elvira comincerà a ribellarsi a Tullio e alle sue imposizioni mentre Vito comprenderà che Maria è innamorata di Matteo ed è forse proprio per quello che lo ha lasciato. Marcello riuscirà a far visita al fratello in carcere mentre Matilde inizierà a capire che le intenzioni di Tancredi non sono poi così tanto pure e innocenti ma nascondono un preciso piano... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 aprile 2024 - Damiano deciderà di tornare a casa sua dopo un altro confronto con Rosa e proprio quando il Renda avrà lasciato l’appartamento dell’ex compagna, la Picariello si ritroverà in pericolo. Flavio intanto, in ansia che Diana possa riprendersi e denunciarli, chiederà al boss Torrente di intervenire. Niko comincerà a godersi a pieno la sua relazione con Valeria, che inizierà a farsi seria. Serena si ritroverà ad avere un’altra intensa discussione con Manuela, nella quale tenterà di convincere la sorella ad andare avanti... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

