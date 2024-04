Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 aprile 2024 - Vittorio sarà pronto a fare la sua scelta. Conti, dopo il duro confronto con Matilde, sarà costretto a prendere delle decisioni molto importanti per il suo futuro e per le due donne della sua vita. Il direttore del Paradiso comunicherà tutto a Marta e spererà che le cose si sistemino. Ma cosa dirà alla Guarnieri? Intanto Matilde rivelerà a Flora di essere molto delusa dal suo compagno e di non riuscire a credere che l’abbia tradita. Tancredi invece cercherà di stare sempre più vicino alla sua ex moglie e inventerà ogni scusa per starle vicino. Tullio impedirà a Elvira di cantare alla serata organizzata da Salvo ma stavolta lei gli terrà testa. Alfredo e Irene litigheranno furiosamente a causa di Crespi e Perico, per distrarsi e per ripicca, deciderà di allenare Clara per tutta l’estate. Maria invece sarà pronta a rivelare a Ciro di amare Matteo... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 aprile 2024 - Nunzio è scatenato e ha promesso di vendicare Diana. Il Cammarota riuscirà a ottenere il sostegno di Marta Anselmi nella sua lotta contro chi ha fatto del male alla sua amata amica. Nell’episodio vedremo lo chef non perdere nessuna occasione per indagare su Flavio e avere le certezze che gli servono per incastrare l’imprenditore, colluso con la malavita. Il ragazzo si incaponirà ancora di più quando i medici non gli daranno notizie positive sulle condizioni della Della Valle, la cui salute non sembrerà migliorare. Intanto Rosa prenderà una decisione molto difficile ma per lei necessaria, che lascerà Damiano senza parole. Il Renda si renderà presto conto di essere rimasto senza fiato e molto più colpito di quanto immaginasse dalle scelte della sua ex. Viola invece si godrà i festeggiamenti per il suo compleanno mentre Niko, spinto da Valeria, farà un primo passo per dimenticare il passato e cominciare una nuova vita... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

