Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 8 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 aprile 2024 - Maria tornerà da Parigi, ora più che mai consapevole dei suoi sentimenti per Matteo e della fine della sua relazione con Vito. La Puglisi saprà anche che cose le riserverà il suo futuro professionale, che sembra non essere più legato all’Italia. Umberto non riuscirà a darsi pace per la ritrovata sintonia tra Marcello e Adelaide mentre Don Saverio darà a Marta l’ultimo compito da sbrigare per poter ufficializzare la fine del matrimonio con Vittorio. Alfredo otterrà l’omologazione del suo cambio ma questa vittoria gli costerà molto cara... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 aprile 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 aprile 2024 - per Nunzio e Diana sono in arrivo dei momenti di grande tensione e preoccupazione. Il Cammarota scoprirà il vero motivo per cui è stato brutalmente aggredito fuori da Il Vulcano. Il ragazzo avrà un confronto molto importante e intimo con Diana, che gli rivelerà cosa sta succedendo nella sua vita. Il giovane chef consiglierà alla sua amica di dire la verità e fare la cosa giusta ma questo avrà delle ripercussioni molto gravi su di lei. La donna finirà infatti per avere un brutto “incidente”. Intanto Rossella rifletterà sulle parole di Luca e tenterà di capire cosa veramente vuole mentre tra Guido e Mariella le cose non andranno per nulla bene, soprattutto dopo la decisione del Del Bue di non provare a trovare un punto di incontro con la moglie... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 aprile 2024.