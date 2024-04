Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 3 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 3 aprile 2024 - Umberto continuerà a screditare Marcello con Adelaide e questa mossa non piacerà per nulla a Flora, che tornerà a pensare che il suo compagno sia ancora legato sentimentalmente alla Contessa, di cui lei non ha mai smesso di essere gelosa. Intanto Tancredi, deciso a riconquistare Matilde, avrà già in mente un modo per riuscirci. Clara riceverà la notizia che temeva e rischierà che la sua carriera ciclistica salti definitivamente. La ragazza si arrabbierà tantissimo con Alfredo e Irene, dispiaciuta per la sua amica, rimprovererà Perico, accusandolo di aver agito senza pensare e preso dalla rivalità con Crespi. Don Saverio ha osservato a lungo Vittorio e Marta e ha cominciato a credere che tra loro ci sia ancora del tenero. Il sacerdote cercherà di riavvicinare i due... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 aprile 2024 - Silvia vorrà dimenticare quanto successo con Michele. La Graziani tenterà di soffocare i suoi sentimenti per l’ex marito e si butterà a capofitto nella sua relazione con Giancarlo. Ma le basterà la routine con il suo compagno per farle superare quanto accaduto? Intanto Clara dovrà prendere una decisione sulla sua gravidanza e inaspettatamente ecco che Eduardo si farà di nuovo vivo. La crisi tra Mariella e Guido diventerà sempre più grave a causa di una presenza ingombrante, arrivata a casa dei Del Bue... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

