Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 aprile 2024 - Tancredi confesserà a Umberto di non aver perso le speranze con Matilde e di volerla riconquistare. Per il Di Sant’Erasmo potrebbe essere il momento giusto, visto che la Frigerio si è trovata a far fronte a una rivale inattesa, Marta, ufficialmente ancora la moglie di Vittorio. Intanto Clara sarà furiosa contro Alfredo perché il ragazzo le ha montato sulla bici, a sua insaputa, un cambio non omologato con cui ha vinto la competizione ciclista. Ora però, a causa di questo, rischierà la squalifica. Marcello confermerà a Matteo di voler proseguire con i suoi affari con Hofer, dopo essersi assicurato – in Germania di persona – che l’imprenditore non sia un ciarlatano. Maria invece avrà preso la sua decisione e si preparerà per l’incontro con Defois a Parigi. Vito si offrirà di accompagnarla... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 aprile 2024 - Michele vorrà fare chiarezza sul suo rapporto con Silvia. Dopo un momento in intensa affinità, i due si troveranno a fare i conti con quanto successo e dovranno cercare di chiarirsi. Sarà soprattutto il Saviani che vorrà sapere cosa sia accaduto e cosa significhi questo inaspettato riavvicinamento. La Graziani invece, sentendosi in colpa per Giancarlo, non vorrà affrontare l’argomento. Intanto Alberto sarà convinto che Clara abbia deciso di non tenere il bambino e sarà pronto a tornare all’attacco con lei. Giulia, in pena per la Curcio, deciderà di non lasciarla da sola in questo momento così delicato, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

