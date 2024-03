Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 marzo 2024 - Maria sarà sconvolta da una notizia inaspettata. La Puglisi dovrà correre al capezzale di Vito, che avrà un incidente. Intanto Matteo confesserà alla stilista di avere dei problemi che purtroppo non può rivelarle mentre Marcello confiderà a Rosa di non essere più innamorato della Contessa ma la ragazza avrà il dubbio che questa non sia la verità. Tullio non si presenterà alla gara di ballo e Salvo dovrà correre in soccorso di Elvira mentre Adelaide parlerà con il vescovo per aiutare Marta a risolvere il grande problema appena scoperto. Il Tribunale della Sacra Rota non ha protocollato i documenti per l’annullamento del matrimonio tra la Guarnieri e Vittorio... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 marzo 2024 - Alberto scoprirà che Clara aspetta un bambino da Eduardo e, come era prevedibile, darà di matto. L’avvocato andrà su tutte le furie nonostante la ragazza gli riveli di essere molto confusa e di non sapere cosa fare. Intanto Rosa e Manuel saranno pronti a lasciare la Terrazza per tornare a casa ma la Picariello avrà molta difficoltà a convincere suo figlio a lasciare l’appartamento che li ha ospitati in questo periodo e in cui ha trovato un amico. Cerri e Luciano approfitteranno dei loro incontri per approfondire la loro conoscenza... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

