Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 22 marzo 2024: Vito ha un incidente. Maria corre al suo capezzale!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 22 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Maria correrà da Vito dopo aver saputo che il ragazzo ha avuto un incidente mentre Salvo aiuterà Elvira, rimasta sola alla gara di ballo. Tullio non si presenterà alla competizione.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai1 il 22 marzo 2024, alle ore 16.00, Maria sarà sconvolta da una notizia inaspettata. La Puglisi dovrà correre al capezzale di Vito, che avrà un incidente. Intanto Matteo confesserà alla stilista di avere dei problemi che purtroppo non può rivelarle mentre Marcello confiderà a Rosa di non essere più innamorato della Contessa ma la ragazza avrà il dubbio che questa non sia la verità. Tullio non si presenterà alla gara di ballo e Salvo dovrà correre in soccorso di Elvira mentre Adelaide parlerà con il vescovo per aiutare Marta a risolvere il grande problema appena scoperto. Il Tribunale della Sacra Rota non ha protocollato i documenti per l’annullamento del matrimonio tra la Guarnieri e Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria corre al capezzale di Vito, coinvolto in un incidente

Matteo ha baciato Maria ma si è affrettato a scusarsi con lei e a prometterle che non succederà più una cosa del genere. Il ragazzo ha confessato alla giovane di essere stato preso da un momento di debolezza, causato da alcuni problemi della sua vita, di cui purtroppo non può parlarle. La Puglisi non forzerà la mano, confusa come ancora sarà per i sentimenti che prova sia per Portelli che per Vito. Proprio da quest’ultimo dovrà correre, dopo che verrà a sapere che Lamantia ha avuto un brutto incidente. Cosa gli sarà successo? Quali saranno le sue condizioni?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo salva Elvira alla gara di ballo

Il giorno della gara di ballo è arrivato ma Tullio non si presenterà. Elvira rimarrà senza parole, delusa dal suo fidanzato. Per fortuna a salvarla e a ballare con lei ci sarà Salvo, che correrà subito in suo soccorso. Ma come mai Tullio non sarà presente? C’entrerà per caso il piano di Delia e Irene per allontanarlo dalla loro amica? Intanto Marcello confesserà a Rosa di aver dimenticato Adelaide ma la ragazza non sarà poi così convinta che il Barbieri non ami più la Contessa.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide aiuta Marta a risolvere il suo problema

Marta ha scoperto che lei e Vittorio sono ancora sposati. Per un errore burocratico il Tribunale della Sacra Rota non ha protocollato la loro richiesta e i due risultano ancora ufficialmente marito e moglie. Adelaide prometterà alla nipote di aiutarla a risolvere questo problema, che potrebbe creare diversi inghippi in casa, soprattutto con Matilde. La Contessa parlerà con il vescovo ma riuscirà a capire cosa poter fare per dare una mano? Marta e Vittorio otterranno l’annullamento oppure rimarranno ancora legalmente sposati e magari… penseranno a qualche altra soluzione, magari totalmente inaspettata?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.