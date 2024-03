Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 18 al 22 marzo 2024: Marcello volta pagina, Adelaide gelosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 18 al 22 marzo 202. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Puntata in onda Lunedì 18 marzo 2024

Al Paradiso è tempo di eleggere un modello e una modella per la nuova collezione e, mentre le Veneri fanno il nome di Rosa, Botteri sceglie un modello inaspettato per la linea uomo. Per aiutare l’amica Elvira a prepararsi ad una gara di ballo, Delia chiede a Salvatore di ospitare lei e Tullio in Caffetteria per le prove. Matilde Frigerio non riesce più a sopportare la presenza di Marta Guarnieri e tra le due scoppia una piccola discussione. Nel frattempo, Adelaide di Sant’Erasmo è furiosa con Marcello Barbieri, che l’ha accuratamente evitata da quando ha fatto rientro a Milano. L’occasione tra i due per riprendere contatti dopo diverso tempo è data da una telefonata di Marcello ad Adelaide, in cerca dei suoi preziosi consigli sull’affare Hofer. Scopri le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore del 18 marzo 2024.

Puntata in onda Martedì 19 marzo 2024

Dopo il bacio con Vito durante l’intervista, Maria non fa che ripensare al suo ex e comprende che forse i suoi sentimenti sono cambiati. Con la scusa della gara di ballo, le amiche di Elvira vogliono allontanarla da Tullio ma Salvatore si tira indietro e non vuole far parte del loro piano. Adelaide si accorge del feeling tra Marcello e Rosa e ne è decisamente gelosa. Per tentare di separarli, la Contessa convoca il suo ex amante per parlare dell’affare Hofer. Nel frattempo, avendo capito quanto Marta sia rimasta colpita dalla storia di Rita, una ragazza della casa-famiglia, Vittorio scende in campo per aiutarla.

Puntata in onda Mercoledì 20 marzo 2024

Nonostante sia stata lei a lasciarlo, Adelaide prova ancora qualcosa per Marcello e confessa di non riuscire a pensarlo insieme ad un’altra donna. Nel frattempo, Botteri annuncia che sarà proprio Barbieri il nuovo modello e che farà coppia con Rosa. Mentre Marta prende una decisione per aiutare Rita, Tancredi ammette di voler riconquistare Matilde. Vedendo Marcello deciso a concludere l’affare con Hofer, Matteo si sente tremendamente in colpa e cerca di dissuaderlo pur non rivelandogli la verità. Portelli si sfoga poi con Maria e fa un gesto spiazzante.

Puntata in onda Giovedì 21 marzo 2024

Dopo averla nuovamente baciata, Matteo si scusa con Maria e le promette di sparire dalla sua vita. La nuova collezione del Paradiso va alla grande e Marcello e Rosa sono affiatati in passerella, provocando una forte reazione di gelosia in Adelaide. Nonostante Salvatore non sia d’accordo, Delia e Irene portano avanti il loro piano per separare Tullio e Elvira. Nel frattempo, Marta si mette a leggere alcuni documenti per poter aiutare la ragazza della casa-famiglia, e fa così una scoperta assurda sul matrimonio con Vittorio.

Puntata in onda Venerdì 22 marzo 2024

Marta e Vittorio sono ancora legalmente sposati e la Contessa promette alla nipote che parlerà con il vescovo per capire come rimediare a questo errore. Intanto, Marcello confessa a Rosa di non provare più nulla per Adelaide ma lei è sempre più scettica da quando la Contessa è tornata a Milano. Dopo aver parlato con Matteo, che le ha fatto strane confessioni su alcuni problemi che lo perseguitano, Maria corre in ospedale: Vito ha avuto un incidente. La gara di ballo ha inizio e Tullio non si presenta, così Salvatore prende il suo posto per non lasciare Elvira senza accompagnatore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.