Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 marzo 2024 - Marta si metterà in moto per aiutare Rita ma farà una scoperta che non cambierà la vita della ragazza ma la sua. La Guarnieri, controllando alcuni documenti utili per Rita, capirà che il suo matrimonio con Vittorio è ancora valido. Cosa farà ora? Intanto Marcello e Rosa faranno una grande figura negli abiti delle nuove collezioni del Paradiso e Adelaide sarà gelosa più che mai. La Contessa non riuscirà a sopportare la vista dei due ragazzi insieme. Matteo chiederà scusa a Maria per il bacio e le prometterà che non succederà più una cosa del genere mentre Delia e Irene continueranno il loro piano per allontanare Tullio da Elvira, senza che Salvo lo sappia... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 marzo 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 marzo 2024 - Roberto e Marina crederanno di aver Ida sotto controllo ma potrebbero presto scoprire di essere nei guai. Un’iniziativa messa in atto da Diego potrebbe mettere i Ferri completamente sotto scacco. Intanto Alberto continuerà a voler trovare una sistemazione per lui, come ha promesso a Clara. La Curcio non sarà però per nulla serena e il suo nervosismo sarà più che evidente. Mariella si renderà conto che Guido è sempre più freddo con lui mentre Cerri farà un incontro che si rivelerà molto interessante... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 marzo 2024.