Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 21 marzo 2024: Marta scopre che lei e Vittorio sono ancora sposati!

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 21 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Marta verrà a conoscenza del fatto che lei e Vittorio sono ancora sposati mentre Matteo chiederà scusa a Maria per averla baciata.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 21 marzo 2024, alle ore 16.00, Marta si metterà in moto per aiutare Rita ma farà una scoperta che non cambierà la vita della ragazza ma la sua. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Guarnieri, controllando alcuni documenti utili per Rita, capirà che il suo matrimonio con Vittorio è ancora valido. Cosa farà ora? Intanto Marcello e Rosa faranno una grande figura negli abiti delle nuove collezioni del Paradiso e Adelaide sarà gelosa più che mai. La Contessa non riuscirà a sopportare la vista dei due ragazzi insieme. Matteo chiederà scusa a Maria per il bacio e le prometterà che non succederà più una cosa del genere mentre Delia e Irene continueranno il loro piano per allontanare Tullio da Elvira, senza che Salvo lo sappia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta scopre che lei e Vittorio sono ancora sposati

Marta ha deciso di aiutare Rita e il suo bambino. La Guarnieri si è messa subito all’opera e spulcerà a uno a uno i documenti tra i quali spera di trovare quello che le serve. Peccato però che nello sfogliare le carte trovi qualcosa che non cambierà la vita della giovane che ha preso sotto la sua ala protettiva ma la sua. Marta scoprirà che l’annullamento del suo matrimonio con Vittorio non è mai stato depositato e che quindi lei e Conti sono ancora ufficialmente marito e moglie. Sarà una scoperta inaspettata, che lascerà senza parole sia lei che, ovviamente, tutta la sua famiglia, Vittorio e Matilde in primis.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello e Rosa fanno faville. Adelaide brucia di gelosia

Adelaide è pronta a riconquistare Marcello ma si renderà sempre più conto di avere una rivale. La Contessa ha capito che tra Rosa e il Barbieri c’è molto feeling e la cosa sarà più che evidente durante la sfilata del Paradiso. I due ragazzi, scelti come nuovi modelli, faranno faville e tutti saranno entusiasti di loro, tranne la Di Sant’Erasmo, che brucerà invece di gelosia. Intanto Delia e Irene continueranno a mettere in atto il piano per allontanare Tullio da Elvira ma senza che Salvo lo sappia. L’Amato ha infatti preferito starne fuori e non aiutare le due ragazze. Il barista non vuole mettersi in mezzo e far soffrire la sua amata.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo si scusa con Maria per il bacio

Matteo ha baciato Maria, di nuovo. Il giovane ha trovato consolazione con la Puglisi, con cui si è sfogato dopo aver capito di essere vicino alla disfatta di Marcello. Il peso del tradimento ha cominciato a farsi sentire e la cosa gli procura grande dolore. Questa situazione non giustifica però il suo comportamento con la stilista, a cui chiederà scusa e a cui prometterà di non lasciarsi più andare a simili atteggiamenti. Il giovane le giurerà di lasciarla in pace e di non provare più ad avvicinarsi a lei in quel modo.

