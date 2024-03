Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 marzo 2024 - Adelaide sarà furiosa con Marcello. La Contessa non sopporta che Barbieri abbia saltato l’inaugurazione della casa-famiglia solo per non vederla e non riuscirà proprio a mandar giù questa situazione, provando pure una forte gelosia nei suoi confronti. I due riusciranno a risentirsi, dopo molto tempo, solo quando l’ex barista chiamerà la Di Sant’Erasmo per chiederle una mano per convincere Vittorio ad accettare l’affare con Hofer. Intanto le Veneri spingeranno Rosa come nuova modella per la collezione femminile de Il Paradiso mentre Botteri, per la linea uomo, avrà già le idee chiare e farà il suo nome. Delia convincerà Salvatore a ospitare Elvira e Tullio in Caffetteria per poter svolgere, con serenità, le prove per la gara di ballo. Matilde, incapace di mettere da parte il fastidio nei confronti di Marta, avrà un piccolo screzio con lei... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 marzo 2024 - Manuela scoprirà la verità su Irene e sul suo strano atteggiamento. La Cirillo verrà a conoscenza che sua nipote ha usato il vecchio cellulare di Serena per seguire una creator. La ragazzina, senza supervisione degli adulti, ha finito per mettersi nei guai. Manu si sentirà in colpa per averle permesso di usare il telefono e di entrare su internet ma avrà paura di dire tutta la verità a sua sorella. Intanto Guido e Mariella saranno sempre più ai ferri corti e dovranno cercare di ritrovare la serenità perduta. Ci riusciranno? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

