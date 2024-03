Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 18 marzo 2024, alle ore 16.00. Adelaide sarà furiosa con Marcello. La Contessa non sopporta che Barbieri abbia saltato l’inaugurazione della casa-famiglia solo per non vederla e non riuscirà proprio a mandar giù questa situazione, provando pure una forte gelosia nei suoi confronti. I due riusciranno a risentirsi, dopo molto tempo, solo quando l’ex barista chiamerà la Di Sant’Erasmo per chiederle una mano per convincere Vittorio ad accettare l’affare con Hofer. Intanto le Veneri spingeranno Rosa come nuova modella per la collezione femminile de Il Paradiso mentre Botteri, per la linea uomo, avrà già le idee chiare e farà il suo nome. Delia convincerà Salvatore a ospitare Elvira e Tullio in Caffetteria per poter svolgere, con serenità, le prove per la gara di ballo. Matilde, incapace di mettere da parte il fastidio nei confronti di Marta, avrà un piccolo screzio con lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide in collera con Marcello e poi…

Marta è tornata a Milano e ha riportato a casa con sé sua zia. Adelaide ha voluto seguire la nipote per assistere con lei all’inaugurazione della casa-famiglia, per cui la Guarnieri ha lavorato tanto. La Contessa ha atteso invano di veder comparire pure Marcello all’evento ma il Barbieri, per evitare imbarazzi, ha deciso di non presentarsi. La cosa ha fatto molto male alla Di Sant’Erasmo, che sarà furiosa con l’ex barista, che non si è degnato neanche di andarla a salutare. Nonostante sia stata lei a decidere di chiudere, sarà chiaro che la donna prova ancora un forte sentimento per lui e che vorrebbe rivederlo o almeno risentirlo. La seconda opzione si concretizzerà quando Marcello chiamerà Adelaide per chiederle una mano con Vittorio. Il giovane telefonerà alla sua ex per parlarle dell’investimento e per avere da lei un aiuto per convincere Conti ad accettare l’accordo con Hofer.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore con le spalle al muro

La gara di ballo si avvicina ma Elvira non ha un posto in cui allenarsi. Delia, per darle una mano, chiederà aiuto a Salvatore e lo convincerà a ospitare la sua amica e Tullio in Caffetteria. I due ragazzi potranno così allenarsi senza problemi e magari pure vincere la competizione. L’Amato sarà costretto a dire sì a questa richiesta, più per amore di Elvira che per altro. Ma presto si accorgerà che non sarà semplice vedere la sua amata danzare con un altro.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Nuovi modelli per le nuove collezioni del Paradiso

Al Paradiso delle Signore c’è grande fermento. Le nuove collezioni stanno per essere presentate e devono essere scelti i modelli che indosseranno gli abiti di punta durante la sfilata. Le Veneri sosterranno Rosa mentre Botteri avrà già qualcuno in mente. Lo stilista farà presto il suo nome. Intanto Matilde, che si è accorta del feeling che c’è ancora tra Vittorio e Marta ed è più che mai certa – anche per via delle parole di Umberto – che ci sia affetto tra i due, non riuscirà a trattenere la sua gelosia e avrà un piccolo screzio con la Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.