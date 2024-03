Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 marzo 2024 - Marta e Adelaide faranno ritorno a Milano. Marcello deciderà di non partecipare all’inaugurazione della casa-famiglia per non incontrare la Contessa e non avere con lei alcun tipo di confronto. Matilde invece si renderà conto che tra la Guarnieri e Vittorio c’è ancora molta complicità e sarà molto gelosa e preoccupata per quello che sta succedendo. Rosa ha cominciato a lavorare davvero alla redazione de Il Paradiso Market e dovrà ammettere che la cosa sta pure cominciando a piacerle. La ragazza, presa dai rimorsi per le bugie dette alla mamma, deciderà di raccontarle tutta la verità, scatenando la sua ira... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 marzo 2024 - Rossella e Riccardo saranno pronti ad attraversare la navata della chiesa e diventare marito e moglie. La Graziani sarà molto bella nel suo abito bianco, circondata da tutti i suoi cari. Ma come andrà a finire? Le nozze verranno celebrate o qualcosa andrà storto? Intanto Serena e Filippo, ora al corrente di cosa stia davvero succedendo alla loro Irene, cercheranno di trovare le parole giuste per far capire alla loro bambina che l’uso dei social, senza supervisione degli adulti, potrebbe essere pericoloso... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

