Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 marzo 2024

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 marzo 2024 - Matilde non riuscirà più a frenare la sua gelosia. Prima che Marta torni a Milano e possa rivedersi con Vittorio, la Frigerio deciderà di fare al Conti un’importante proposta. Che la donna gli chieda di andare a convivere? Intanto Maria non sarà in grado di non pensare al bacio che Vito le ha dato e sarà sommersa dai dubbi. Perché Lamantia si è spinto a tanto? Rosa continuerà a fingere con sua madre e Armando dovrà stare al suo gioco mentre Marcello continuerà a voler entrare in affari con Hofer e Matteo lo spingerà a seguire il suo istinto, mentendogli dicendo di aver ottenuto le conferme di cui avevano bisogno. Portelli starà per solo portando a termine il piano per cui Umberto lo ha assoldato... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 marzo 2024 - Manuela prenderà una decisione rimandata da troppo tempo. La Cirillo, dopo aver saputo che Niko vuole continuare a frequentare Valeria, vorrà affrontarlo di persona per dirgli una cosa che ormai custodisce da tempo. Intanto Serena e Filippo si prepareranno al primo incontro di Irene con lo psicologo. La bambina non vorrà andarci e proprio quando le cose sembreranno mettersi male, ecco che i suoi genitori scopriranno il vero motivo del suo turbamento. Intanto Rossella, nonostante sia ancora molto turbata dall’avvicinamento a Nunzio, riprenderà a occuparsi degli ultimi preparativi del suo matrimonio... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

