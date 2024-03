Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 marzo 2024 - Salvatore cercherà di spingere Elvira ad aprire gli occhi e a liberarsi del rapporto avvilente che ha con Tullio. Il barista consiglierà all’amica di smetterla di lasciarsi trattare con sufficienza dal fidanzato e dalla sua famiglia. Intanto Matilde continuerà a ripetersi le parole di Umberto e a tormentarsi con l’idea che Marta sia innamorata di Vittorio. La sua gelosia crescerà a dismisura. Rosa accoglierà i consigli di Marcello e il Barbieri chiederà a Roberto di dare anche lui una mano. Agata darà al Landi il suo regalo di compleanno e deciderà di seguirlo dopo aver scoperto che il pubblicitario ha un incontro, probabilmente galante, per quella sera stessa. Vito cambierà idea e si presenterà all’intervista, dando persino un bacio a Maria. La Puglisi non capirà il perché di un simile gesto... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 marzo 2024 - Rossella sarà molto felice che i suoi amici le abbiano organizzato un addio al nubilato a sorpresa. La ragazza vorrà godersi la serata ma qualche bicchiere di troppo potrebbe portarla a cedere a una tentazione a lungo tenuta a bada. Intanto Clara deciderà di andare a trovare Eduardo in carcere, per rivelargli di persona cosa le sta succedendo. La reazione del Sabbiese a questa notizia, sarà completamente inaspettata. Manuela continuerà a ripetersi di non dover essere gelosa di Niko e Valentina ma farà molta fatica a togliersi dalla mente l’idea che il Poggi stia frequentando la sua ex... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

