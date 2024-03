Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 marzo 2024 - Maria decide di fare l’intervista da sola. La Puglisi, sotto consiglio di Irene, deciderà di non lasciarsi scoraggiare dal “no” di Vito e di ricevere la giornalista nonostante l’assenza del fidanzato. Intanto Marta e Adelaide informeranno del loro ritorno e Umberto, parlando di sua figlia e del rapporto che la ragazza ha con Vittorio, metterà Matilde di nuovo in guardia. La Frigerio comincerà a pensare che i suoi dubbi corrispondano a verità e che la Guarnieri sia ancora innamorata del suo compagno. Intanto Elvira chiederà a Salvatore una mano per ritrovare la spilla mentre Tullio scoprirà che la fidanzata ha perso il prezioso regalo della madre e andrà su tutte le furie. Rosa non saprà se seguire o meno i consigli di Marcello, che le ha proposto di dire alla madre che lei lavora alla redazione de Il Paradiso Market... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 marzo 2024 - Clara comincerà a indagare sul suo dubbio. La Curcio cercherà di capire se le sue ipotesi corrispondano a verità; se così fosse la sua vita cambierebbe totalmente. Rosa si renderà conto che qualcosa non va con la sua amica e penserà che sia arrabbiata con lei. Intanto Mariella comincerà a dimostrarsi sempre più affettuosa con Guido, dopo quello che è successo a suo marito. Il suo comportamento diventerà però asfissiante per il suo consorte. Ida approfitterà della sua giornata libera per passare dei momenti di spensieratezza con Diego. La ragazza si attarderà e Marina e Roberto inizieranno a essere infastiditi dalla sua prolungata assenza... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

