Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 marzo 2024 - Matteo cercherà di spingere Marcello e Vittorio a siglare l’accordo con Hofer. Il ragazzo, in accordo con Umberto, rivelerà al fratello e a Conti di essere disposto ad andare in Germania, per assicurarsi che l’imprenditore sia in buona fede. Intanto Maria sarà contattata da una giornalista che vorrà intervistarla insieme a Vito. Lamantia non gradirà per nulla questa novità e si rifiuterà di presentarsi. Roberto vorrà invece trovare il modo di festeggiare il suo compleanno con Mario, che è però restio a farsi vedere in pubblico con il Landi. Elvira perderà la spilla che la madre di Tullio le ha regalato e andrà nel panico mentre Rosa scoprirà che sua madre sta per arrivare a Milano. Lei e Armando cercheranno un modo per non far capire a Wanda che sua figlia lavora al Paradiso... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 marzo 2024 - Alberto penserà di avere in pugno Clara. Il Palladini crederà di aver riconquistato la sua ex e di averla convinta a dimenticare il passato e ricominciare da capo con lui. Peccato che la Curcio non stia pensando a lui e al loro amore. La ragazza verrà presa dal panico e comincerà a farsi largo in lei un dubbio che, se verrà confermato, cambierà per sempre la sua vita e quella di qualcun altro. Intanto Mariella, dopo il grande spavento provato per Guido, comincerà a pentirsi di aver pensato di vendicarsi del marito e cercherà di stargli più vicino... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

