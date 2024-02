Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 febbraio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 febbraio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 febbraio 2024 - Vito tornerà da Maria ma per discutere di lavoro. I due ragazzi si troveranno di nuovo vicini e forse sarà la volta buona per tornare insieme. Armando si presenterà al secondo appuntamento con Alba ma prima quando sarà in procinto di arrivare, scoprirà qualcosa di sconvolgente sulla donna. Marta rivoluzionerà di nuovo il servizio fotografico e lo farà prima di cominciare mentre Matilde brucerà ancora di gelosia per il rapporto che si è ricreato tra Vittorio e la Guarnieri. Marcello concluderà il suo affare sotto il naso di Umberto, che sarà furioso... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 dal 23 febbraio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 febbraio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 febbraio 2024 - Giulia deciderà di affrontare di petto Luca e le sue paure. La Poggi, colpita dall’arrivo al Centro Ascolto di un caso analogo a quello del De Santis, vorrà fare un discorsetto al suo amato amico, affinché si riprenda e non si lasci abbattere da quello che sta succedendo. Intanto Rosa sarà sempre più in difficoltà. La sua richiesta d’aiuto è rimasta inascoltata e non saprà più che fare. Serena e Filippo saranno ancora preoccupati per l’atteggiamento apatico di Irene. La bambina è diventata ingestibile... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 febbraio 2024.