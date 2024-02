Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 febbraio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 febbraio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 febbraio 2024 - Marta confesserà a Matilde che ad aiutarla per il servizio fotografico è stato Vittorio. La Frigerio cercherà di mantenere la calma ma dentro di sé brucerà di gelosia. E farà bene visto che la Guarnieri, dopo i momenti passati con l’ex, comincerà a ripensare al passato con il suo ex marito. Concetta rivelerà a Maria di aver parlato con Vito ma di non aver, purtroppo, ottenuto nulla. Il ragazzo vuole mantenere la distanza dalla Puglisi. Armando conoscerà Alba, che gli strapperà un secondo appuntamento... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 febbraio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 febbraio 2024 - Michele e Silvia saranno impegnati a organizzare il matrimonio della figlia e scopriranno di avere ancora una grande sintonia. I due ripenseranno al dolce passato insieme e potrebbero capire di non aver mai del tutto cancellato il loro amore. Intanto Clara e Rosa cercheranno di superare la loro brutta discussione evitando così di buttare al vento anni di amicizia. La Curcio tenterà di convincere la Picariello a lasciare la sua casa ma lei non vorrà cedere e finirà per fare una scelta inaspettata per contrastare le intimidazioni. Ida invece, infastidita dagli ultimatum di Roberto e convinta che sia arrivato il momento di non far soffrire più Diego, farà una scelta molto difficile... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

