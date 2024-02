Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 febbraio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 febbraio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 febbraio 2024 - Vito sarà sconvolto dalla rivelazione di Maria. Il ragazzo prenderà le distanze dalla fidanzata e tra loro si creerà una profonda crisi. Intanto Tom cercherà di aiutare Marta con il servizio fotografico ma a dare vero supporto alla Guarnieri sarà Vittorio. I due si ritroveranno di nuovo molto vicini. Che scoppi la passione? Concetta, preoccupata per la figlia, penserà di incontrare Vito mentre Rosa troverà un’idea per convincere Armando a incontrare Alba, la sua misteriosa corteggiatrice. Marcello troverà invece un armatore interessato al suo business mentre Matteo e Silvana arriveranno negli Stati Uniti e Crespi cercherà di convincere Irene a lavorare insieme... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 febbraio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 febbraio 2024 - Ida cercherà di farsi perdonare da Diego. La ragazza, accortasi di aver ferito il Giordano, tenterà di rimediare. Intanto tra Rosa e Clara, dopo il loro litigio, ci sarà grande freddezza. Le due ragazze dovranno rinunciare per sempre alla loro amicizia? Mariella invece si prenderà la sua vendetta su Guido dopo aver scoperto che il marito non le ha detto tutta la verità sul viaggio in Spagna... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

