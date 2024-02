Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 febbraio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 febbraio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 febbraio 2024 - Marta si metterà di nuovo a lavoro sul servizio fotografico alle ragazze madri, non soddisfatta dei primi risultati. Matilde sarà molto sorpresa di trovare a casa di Vittorio i provini delle fotografie della Guarnieri e capirà che i due hanno collaborato. La cosa non le farà piacere. Intanto Maria deciderà di essere sincera con Vito e di rivelargli di aver avuto un incontro intimo con Matteo. La donna che Rosa, Marcello e Salvo hanno scelto per Armando, ha risposto alla lettera e ha espresso il desiderio di incontrare il Ferraris. Alfredo invece tenterà di trovare i finanziamenti per il suo progetto e Irene scoprirà da Clara del doppio impegno del suo fidanzato... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 dal 23 febbraio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 febbraio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 febbraio 2024 - Diego cercherà di passare del tempo insieme a Ida. Al ragazzo verrà in mente un’idea per stare accanto alla sua amata ma purtroppo il destino remerà contro i due innamorati ancora una volta. Ida infatti lo gelerà rispondendogli un secco no. Flavio intanto continuerà con i suoi piani e Diana sarà molto preoccupata mentre Rosa e Clara avranno un duro scontro a causa delle tensioni accumulate sino a ora... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 febbraio 2024.