Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 febbraio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 febbraio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 febbraio 2024 - Matteo avrà preso la sua decisione e lo comunicherà a Umberto. Portelli dovrà informare immediatamente Marcello ma gli dirà tutta la verità? Intanto Maria organizzerà una cena per Vito. La ragazza vorrà scusarsi con lui per averlo trascurato. Barbieri avrà un confronto con Rosa e capirà le motivazioni per cui la ragazza ha voluto lasciare casa sua mentre Marta sarà stordita da una proposta di Tom... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 febbraio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 febbraio 2024 - Raffaele vorrà riavvicinare Ornella e Giulia. Il Giordano organizzerà un pranzo a casa sua e inviterà la Poggi insieme a Luca. Purtroppo per il medico non sarà per nulla una buona giornata. Sarà infatti molto provato dall’ultima visita a cui si è sottoposto e che non avrà dato risultati positivi. Intanto Michele intervisterà Flavio. Durante la chiacchierata il Bianchi si dimostrerà un uomo molto disponibile e affabile ma il suo lato oscuro molto presto verrà fuori. Il Saviani saprà sottolinearlo, smascherandolo? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

