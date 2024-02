Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 febbraio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 6 febbraio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 6 febbraio 2024 - Marcello riceverà delle brutte notizie da parte di Adelaide. La Contessa riferirà a Barbieri di non potergli mandare il denaro per l’operazione di Silvana. Il giovane, molto preoccupato, dovrà riferire lui questa novità tremenda a Matteo. Rosa sarà molto colpita dalla bontà di Marcello e tra i due sarà sempre più evidente l’intesa. Umberto cercherà di far pace con Flora dopo le loro discussioni mentre Marta sarà ancora molto agitata per via della telefonata di Tom, che le ha fatto una confessione totalmente inaspettata... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 febbraio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 febbraio 2024 - Rosa non sarà per nulla contenta del comportamento di Clara. La Picariello guarderà con sospetto la sua amica e spererà che non faccia dei passi falsi ma soprattutto che non ceda alle lusinghe del suo ex. Riccardo tornerà da Milano e avrà un’importante confessione da fare a Rossella. Nunzio invece si preparerà a un incontro inaspettato. Flavio intanto cercherà di convincere Giulia a stare dalla sua parte mentre Silvia e Mariella riusciranno ad aiutare il povero Alfredo, mettendo Cotugno ko... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

