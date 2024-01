Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 gennaio 2024 - Maria e Matteo si riveleranno i loro veri sentimenti. Il loro sarà un confronto a cuore aperto su quello che provano l’uno per l’altra. Umberto invece cercherà di vendicarsi una volta per tutte di Marcello mentre Tancredi affronterà, per l’ultima volta, Vittorio. L’assenza della Contessa si farà sentire ma tutti cercheranno di andare avanti con le proprie vite, Barbieri compreso, che tenterà di non farsi abbattere dagli eventi. Elvira invece sarà molto agitata per l’incontro che avverrà tra i suoi genitori e quelli di Tullio. Salvo, scoperto dell’importante faccia a faccia, non ne sarà per nulla felice... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 gennaio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 gennaio 2024 - Filippo e Serena saranno molto preoccupati per il comportamento strano di Irene. La ragazzina sarà sempre più scorbutica e nervosa ma non sarà molto chiaro il perché. I suoi genitori cercheranno di capire se si tratta di un malessere passeggero, magari dovuto all’età o se qualcosa di più grave e di inatteso, può esserle successo. Raffaele e Diego invece saranno molto vicini a scoprire la verità sul passato di Ida. Come reagirà Diego alla scoperta di quello che ha fatto la sua amata amica? Mariella sarà invece ancora furiosa contro Guido, che l’ha redarguita e punita sul lavoro... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 gennaio 2024.