Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 5 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 5 gennaio 2024 - Salvatore scoprirà che orrore una novità su Tullio. L’Amato verrà a sapere che il ragazzo si trasferirà molto presto a Milano, per stare accanto a Elvira. Il giovane barista penserà di gettare completamente la spugna e di dimenticare il suo amore per la Venere ma i suoi amici lo incoraggeranno a non lasciarsi andare e a realizzare l’idea delle serate musicali in Caffetteria, anche per far colpo sulla giovane. Intanto Concetta continuerà con la sua idea di invitare Matteo e Silvana a casa sua ma Maria cercherà di farle cambiare idea. Marta, decisa a tornare negli Stati Uniti per non affrontare la verità con suo padre, avrà una brutta sorpresa sul suo lavoro. Tancredi invece seguirà le tracce di Vittorio e Matilde grazie all’investigatore privato mentre Adelaide chiederà a Umberto di aiutarla. Ma in che cosa? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 gennaio 2024 - Ida cercherà di fuggire dalla sua casa e di tornare in Italia da suo figlio e anche da Diego, ma l’impresa sarà più ardua di quanto la ragazza pensasse. Michele invece scoprirà che tra i fan di Micaela c’è una persona di sua conoscenza, che non avrebbe mai pensato potesse essere d’accordo con le idee della Cirillo. Per il Saviani le sorprese non finiranno qui e ne vedremo delle belle. Intanto Clara continuerà a riflettere su come comportarsi con Alberto e se lasciargli Federico in affido... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

