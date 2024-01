Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 5 gennaio 2024: Salvatore scopre che Tullio si trasferirà a Milano

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 5 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Salvatore scopre che Tullio si trasferirà a Milano e, scoraggiato, penserà di mollare la presa su Elvira ma...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 5 gennaio 2023, alle ore 16.00, Salvatore scoprirà che orrore una novità su Tullio. L’Amato verrà a sapere che il ragazzo si trasferirà molto presto a Milano, per stare accanto a Elvira. Il giovane barista penserà di gettare completamente la spugna e di dimenticare il suo amore per la Venere ma i suoi amici lo incoraggeranno a non lasciarsi andare e a realizzare l’idea delle serate musicali in Caffetteria, anche per far colpo sulla giovane. Intanto Concetta continuerà con la sua idea di invitare Matteo e Silvana a casa sua ma Maria cercherà di farle cambiare idea. Marta, decisa a tornare negli Stati Uniti per non affrontare la verità con suo padre, avrà una brutta sorpresa sul suo lavoro. Tancredi invece seguirà le tracce di Vittorio e Matilde grazie all’investigatore privato mentre Adelaide chiederà a Umberto di aiutarla. Ma in che cosa?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore scopre che Tullio si trasferirà a Milano

Elvira ha avuto un incidente e Salvo è corso in suo aiuto. Per l’Amato si è trattato di una ghiotta occasione per avvicinarsi alla Venere, che è stata tanto contenta di ricevere il suo aiuto e si è persino lasciata andare a uno slancio d’affetto molto sentito. La cosa ha riacceso la speranza nel cuore del buon barista, che ha pensato di poter avere una chance. Peccato però che la miccia della felicità debba fare presto posto alla delusione. Salvo scoprirà che Tullio sta per trasferirsi a Milano, per stare accanto alla sua fidanzata e si scoraggerà tantissimo. Gli amici cercheranno di infondergli coraggio e di convincerlo a mettere in pratica l’idea delle serate musicali in Caffetteria, anche per rendersi interessante agli occhi della sua amica speciale.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria cerca di impedire la cena con Matteo e Silvana

Matteo ha fatto conoscere la sua adorata mamma alle Veneri, a Maria e a Concetta. La signora Puglisi, molto incuriosita e intenerita dalla donna appena conosciuta, si è offerta di invitare lei e il figlio a casa sua a cena. Maria cercherà però di impedire che questo accada. L’incontro con la mamma di Matteo l’ha fatta crollare e non sa più come fare per nascondere il suo interesse verso il giovane ragioniere. Vito si è persino accorto che qualcosa turba la sua fidanzata e lei non può certo permettere che scopra cosa sta davvero succedendo nel suo cuore.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Brutte sorprese per Marta

Marta vuole tornare negli Stati Uniti per non affrontare un brutto argomento con il padre. La ragazza si troverà però in difficoltà e forse non potrà più rientrare negli Stati Uniti. Farà infatti una spiacevole scoperta riguardo il suo lavoro, che la lascerà senza parole e forse pure con un palmo di naso. Intanto Adelaide chiederà aiuto a Umberto. Le Anticipazioni non ci spiegano di che tipo di supporto si tratti ma possiamo pensare che la Contessa abbia bisogno del cognato per allontanare Marcello. Tancredi intanto continuerà a tenere d’occhio le mosse di Vittorio e Matilde, tramite un investigatore privato.

