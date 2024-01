Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 gennaio 2024 - Maria confesserà a Irene di essere molto turbata dall’aver conosciuto Silvana. La stilista rivelerà all’amica di avere dei sentimenti molto contrastanti nei confronti di Matteo e la cosa la sta distruggendo. Intanto Marcello consiglierà a Salvo di organizzare delle serate musicali in Caffetteria mentre Elvira scoprirà che Tullio ha intenzione di trasferirsi a Milano per lei. Marta vorrà tornare negli Stati Uniti per non affrontare con il padre la questione della sua situazione sentimentale mentre Tancredi, non rassegnatosi ad aver perso Matilde, assumerà di nuovo un investigatore privato per tenere d’occhio Vittorio e avere nuove notizie su Matilde. Marcello vorrà riprendere la sua storia con Adelaide ma lei, pur amandolo, avrà fatto già la sua scelta... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 gennaio 2024 - Diego cercherà disperatamente di mettersi in contatto con Ida. Il Giordano non riesce a capire come mai la ragazza non si né tornata in Italia né perché non gli risponda al telefono. Il figlio di Raffaele tenterà in ogni modo di capire cosa sia successo ma non potrà certo immaginare che la ragazza di cui si è invaghito, sia ostaggio della propria famiglia. Intanto Clara non saprà se permettere ad Alberto di prendere con sé Federico. La Curcio avrà paura che accettando la mediazione con il suo ex, alla fine non rivedrà più suo figlio. Tra Viola e Antonio, nonostante le spiegazioni e le scuse, le cose non andranno per nulla bene e i rapporti tra madre e figlio rimarranno tesi... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

