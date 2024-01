Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 4 gennaio 2024: Maria crolla. L'incontro con Silvana l'ha turbata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 4 gennaio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Maria confesserà a Irene di essere molto turbata dall’aver conosciuto Silvana. La stilista rivelerà all’amica di avere dei sentimenti molto contrastanti nei confronti di Matteo e la cosa la sta distruggendo. Intanto Marcello consiglierà a Salvo di organizzare delle serate musicali in Caffetteria mentre Elvira scoprirà che Tullio ha intenzione di trasferirsi a Milano per lei. Marta vorrà tornare negli Stati Uniti per non affrontare con il padre la questione della sua situazione sentimentale mentre Tancredi, non rassegnatosi ad aver perso Matilde, assumerà di nuovo un investigatore privato per tenere d’occhio Vittorio e avere nuove notizie su Matilde. Marcello vorrà riprendere la sua storia con Adelaide ma lei, pur amandolo, avrà fatto già la sua scelta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria confessa a Irene di essere molto turbata

Matteo ha presentato Silvana alle Veneri e a Maria. L’incontro tra la Puglisi e la madre del Portelli ha turbato profondamente la stilista. La ragazza rivelerà a Irene di essere molto in ansia e tormentata dai pensieri. La Cipriani cercherà di calmarla e di darle preziosi consigli ma non sarà facile frenare le idee della Puglisi. Intanto Marcello consiglierà a Salvatore di organizzare delle serate musicali in Caffetteria.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta vuole “fuggire” da Milano

Marta deciderà di lasciare Milano. La ragazza non avrà il coraggio di rivelare al padre il grande segreto che nasconde. Nonostante zia Adelaide le abbia consigliato di parlarne a Umberto, la Guarnieri non riuscirà a dire nulla e anzi penserà di tornare negli Stati Uniti per sfuggire a questo compito. Ma il suo viaggio di ritorno potrebbe nascondere una brutta sorpresa. Elvira scoprirà che Tullio ha deciso di trasferirsi a Milano per starle vicino.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi spia Vittorio

Tancredi non ha intenzione di mollare la presa con Matilde e vuole a tutti i costi riconquistarla. Il Di Sant’Erasmo assumerà – un’altra volta – un investigatore privato per tenere d’occhio Vittorio e scoprire cosa stia succedendo alla moglie, lontana ormai da giorni. Intanto Marcello cercherà di convincere Adelaide a fare sul serio ma lei, nonostante lo ami, avrà già preso una decisione sulla loro relazione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.