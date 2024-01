Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 3 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 3 gennaio 2024 - Elvira avrà un piccolo incidente con la macchina del padre. La ragazza non si farà nulla ma sull’auto ci sarà un’ammaccatura che la giovane vorrà far sparire al più presto. Salvo correrà in suo aiuto, nella speranza di guadagnare punti con lei e la Venere gliene sarà talmente grata, da esprimere la sua felicità in un modo molto affettuoso, che darà all’Amato qualche speranza. Intanto Adelaide andrà a trovare Marcello a casa e conoscerà Rosa mentre Matteo porterà Silvana al Paradiso e la farà conoscere alle Veneri ma anche a Maria. Concetta, colpita dalla storia della signora, la inviterà a pranzo da loro ma sua figlia le farà capire di non essere per nulla contenta. Questo atteggiamento non sfuggirà a Vito, che chiederà spiegazioni alla fidanzata, senza però ottenere alcuna risposta... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 gennaio 2024 - Viola sarà molto preoccupata per Antonio. La Bruni ha scoperto che suo figlio è a conoscenza della sua relazione con Damiano e vorrà trovare il modo per affrontare con lui l’argomento e per calmarlo. Dovrà però avere il sostegno e la complicità di Eugenio, che potrebbe però non volerla aiutare. Intanto Speranza, grazie all’aiuto inaspettato di un suo famigliare, riuscirà a non far arrabbiare Espedito e a liberarsi della sua pressione. La ragazza avrà così modo di spiccare il volo dopo la delusione sentimentale e potrà cominciare un nuovo capitolo della sua vita... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

