Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 3 gennaio 2024: Elvira ha un incidente. Salvo corre in suo aiuto!

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 gennaio 2024 su Rai1 alle ore 16.00, Elvira avrà un piccolo incidente con la macchina del padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza non si farà nulla ma sull’auto ci sarà un’ammaccatura che la giovane vorrà far sparire al più presto. Salvo correrà in suo aiuto, nella speranza di guadagnare punti con lei e la Venere gliene sarà talmente grata, da esprimere la sua felicità in un modo molto affettuoso, che darà all’Amato qualche speranza. Intanto Adelaide andrà a trovare Marcello a casa e conoscerà Rosa mentre Matteo porterà Silvana al Paradiso e la farà conoscere alle Veneri ma anche a Maria. Concetta, colpita dalla storia della signora, la inviterà a pranzo da loro ma sua figlia le farà capire di non essere per nulla contenta. Questo atteggiamento non sfuggirà a Vito, che chiederà spiegazioni alla fidanzata, senza però ottenere alcuna risposta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira ha un incidente e Salvo corre in suo aiuto

Salvo non ha ancora del tutto gettato la spugna con Elvira e cerca ogni modo per riavvicinarsi alla ragazza e guadagnare punti con lei. Una nuova occasione gli si presenterà quando la Venere avrà un piccolo incidente con la macchina del padre. La ragazza non si farà nemmeno un graffio ma sull’auto rimarrà un’ammaccatura. Elvira avrà paura della reazione del suo papà e Salvatore si offrirà di darle una mano. La giovane gliene sarà così tanto grata da ringraziarlo con un gesto di estremo affetto, che darà nuova speranza all’Amato. Riuscirà a riconquistare il suo cuore?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide conosce Rosa

Tra Adelaide e Marcello le cose non sono tornate quelle di un tempo. La Contessa rifiuta di prendere seriamente la relazione con il Barbieri mentre lui è deciso ad andare avanti con il loro amore. Tutto sembra più difficile e complicato e di certo la faccenda di Matilde e Tancredi non ha giovato per nulla. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 gennaio 2024, la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi. Adelaide si presenterà a casa di Marcello e là incontrerà la bella Rosa. La Contessa rimarrà piuttosto stupita della presenza della ragazza… che ne sia gelosa?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo presenta Silvana a Maria

Una chiamata ha turbato Matteo ma soprattutto lo ha costretto ad andare a prendere sua madre. Il ragazzo la porterà al Paradiso e le farà conoscere sia le Veneri che Maria. Concetta, molto colpita dalla storia della donna, inviterà lei e il Portelli a pranzo da loro ma sua figlia le farà capire che non si tratta per nulla di una buona idea. Vito si renderà conto che la sua fidanzata è piuttosto nervosa quando si tratta di Matteo e le chiederà qualcosa in più sul giovane, l’ultimo assunto da Vittorio. Maria svierà le sue domande ma in lei continueranno a farsi largo dubbi, incertezze e molta confusione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.