Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 gennaio 2024 - Matteo sarà turbato da un’inquietante e preoccupante chiamata. Il Botteri verrà contattato dalla clinica in cui è ricoverata sua madre e sarà costretto a correre da lei. Intanto Gianlorenzo Botteri racconterà a Concetta della sua storia d’amore, ormai naufragata da tempo. La Puglisi capirà quanto lo stilista sia profondamente turbato e lo inviterà a non rinunciare a quello che prova. Intanto Vito non vedrà l’ora di inaugurare la fabbrica. Il giorno si avvicina e Vittorio gli starà accanto. Tancredi si infurierà per via di un articolo uscito su un giornale di cronaca rosa, nel quale viene raccontata la fine del suo matrimonio con Matilde. Senza più freni, il Di Sant’Erasmo avrà l’ennesimo scontro con il Conti... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 1° al 5 gennaio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 gennaio 2024 - Speranza prenderà una decisione molto importante per il suo futuro. L'Altieri vorrà voltare pagina e cercherà di farlo senza il consenso di suo padre. La ragazza rischierà di mettersi nei guai con Espedito ma, per lei, questa sarà l’unica soluzione ai suoi problemi. Intanto Raffaele sarà molto preoccupato per la tensione che si è creata tra Eugenio e Viola. Il comportamento di Antonio, molto nervoso, sta complicando le cose. La Bruni, a causa di un imprevisto, finirà per fare una scoperta che la lascerà completamente senza parole. Tra Samuel e Micaela invece sembrerà andare tutto a gonfie vele... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 1° al 5 gennaio 2024.