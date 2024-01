Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 2 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Matteo riceve una preoccupante chiamata dalla clinica in cui è ricoverata sua madre mentre Tancredi legge un articolo umiliante su un giornale di cronaca rosa.

Il Paradiso delle Signore torna su Rai1 dopo la lunga pausa natalizia. La Soap ritorna martedì 2 gennaio 2024 e le anticipazioni della puntata in onda alle ore 16.00 ci rivelano che Matteo sarà turbato da un’inquietante e preoccupante chiamata. Il Botteri verrà contattato dalla clinica in cui è ricoverata sua madre e sarà costretto a correre da lei. Intanto Gianlorenzo Botteri racconterà a Concetta della sua storia d’amore, ormai naufragata da tempo. La Puglisi capirà quanto lo stilista sia profondamente turbato e lo inviterà a non rinunciare a quello che prova. Intanto Vito non vedrà l’ora di inaugurare la fabbrica. Il giorno si avvicina e Vittorio gli starà accanto. Tancredi si infurierà per via di un articolo uscito su un giornale di cronaca rosa, nel quale viene raccontata la fine del suo matrimonio con Matilde. Senza più freni, il Di Sant’Erasmo avrà l’ennesimo scontro con il Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo in ansia per una preoccupante telefonata

La vita di Matteo è molto cambiata da quando lavora al Paradiso delle Signore ma soprattutto da quanto, con l’aiuto di Marcello, si è liberato dei suoi aguzzini. Il Portelli sta cercando di rimanere calmo e sereno ma l’arrivo di un’inaspettata telefonata lo metterà in allarme. A chiamarlo sarà la clinica nella quale è ricoverata sua madre. Le Anticipazioni non ci rivelano il perché di questa strana chiamata ma sappiamo che Matteo correrà a prendere Silvana e deciderà di portarla al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Botteri racconta la sua storia a Concetta

Nelle ultime puntate della Soap, andate in onda prima di Natale, abbiamo scoperto un po’ di più della vita dell’algido Botteri. Lo stilista ha avuto una storia d’amore travagliata e dopo questa scoperta, abbiamo forse capito il perché di tanta ostilità in molte occasioni. Gianlorenzo troverà il coraggio di raccontare tutto nei dettagli a Concetta che, colpita dal racconto ma soprattutto capendo che il ragazzo sta ancora soffrendo per quanto gli è accaduto, lo spingerà a combattere e a non rinunciare ai suoi sentimenti.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi svergognato!

Matilde ha lasciato Milano ed è partita per il Giappone. La Frigerio ha dato retta ai consigli di Marta ma questo non è bastato a fermare la curiosità dei giornalisti. E su un giornale di cronaca rosa, comparirà un articolo che racconterà della fine del matrimonio tra Tancredi Di Sant’Erasmo e sua moglie. Sarà ovviamente uno scoop per l’élite milanese ma anche una vergogna per il nipote di Adelaide, che ritenendo colpevole Vittorio, lo affronterà di nuovo. Tra i due uomini ci sarà un altro duro scontro.

