Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 novembre 2023 - Maria scoprirà delle verità molto scottanti. La Puglisi verrà a scoprire che Vito non potrà più accompagnarla fuori città e verrà informata che il suo accompagnatore sarà invece Matteo. La stilista sarà perplessa per questo strano cambio di programma ma per non rinunciare al viaggio, accetterà di avere il Portelli accanto a sé. Un nuovo imprevisto ribalterà tutto e metterà il fratellastro di Marcello in una posizione molto scomoda. Qualcuno rivelerà a Maria i sentimenti che il giovane prova per lei. Come reagirà l’ex ricamatrice? Intanto Matilde, stanca delle bugie di Tancredi e incapace di perdonarlo, deciderà di lasciare la Villa mentre Roberto, al corrente di quello che ha combinato Agata, vorrà parlare con Ciro, affinché dia il suo benestare ai progetti della figlia... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 novembre 2023 - Niko cercherà di aiutare Clara e Alberto a trovare un punto di incontro. Il Poggi tenterà di convincere il Palladini a essere più morbido con la sua ex compagna ma con scarsi risultati. L’avvocato avrà infatti preso le sue decisioni, che sembreranno irrevocabili. Intanto Viola si convincerà che dietro la sospensione di Damiano ci sia la vendetta di Eugenio. La Bruni deciderà di affrontare a muso duro l'ex marito mentre Micaela accetterà di fare il provino come speaker, rendendo Michele sempre più perplesso e preoccupato... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.