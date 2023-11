Un Posto al Sole Anticipazioni 29 novembre 2023: Niko tenta di aiutare Clara ma Alberto è implacabile!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Niko cercherà di mediare tra Clara e Alberto ma il Palladini è ormai convinto ad andare avanti per la sua strada.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 29 novembre 2023, in onda su Rai3 alle ore 20.50, Niko cercherà di aiutare Clara e Alberto a trovare un punto di incontro. Il Poggi tenterà di convincere il Palladini a essere più morbido con la sua ex compagna ma con scarsi risultati. L’avvocato avrà infatti preso le sue decisioni, che sembreranno irrevocabili. Intanto Viola si convincerà che dietro la sospensione di Damiano ci sia la vendetta di Eugenio. La Bruni deciderà di affrontare a muso duro l'ex marito mentre Micaela accetterà di fare il provino come speaker, rendendo Michele sempre più perplesso e preoccupato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko al salvataggio di Clara

Alberto è più scatenato che mai. Vuole a tutti i costi togliere la custodia di Federico a Clara e punire la sua ex per i suoi errori. Il Palladini non ha sopportato che la Curcio stia frequentando un delinquente come Eduardo e, dopo averli trovati insieme a casa, è passato all’azione, nel modo più crudo e violento possibile. Niko cercherà di evitare il peggio. Il Poggi tenterà di mediare tra le due parti e di rendere più calmo e cauto il suo socio. Ma Alberto è partito ormai per la tangente e dimostrerà di voler continuare a fare come dice lui e di continuare per la sua strada. Clara perderà davvero suo figlio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola aggredisce Eugenio per regolare i conti

Damiano ha preso una decisione molto difficile e che lo ha portato a essere sospeso dal lavoro. Questa situazione ha ovviamente scatenato l’ira di Eugenio, un’altra volta. Viola, non al corrente di cosa sia esattamente successo e convinta che suo marito l'abbia allontanato dall’Arma per ripicca e vendetta, deciderà di affrontarlo e di regolare i conti. Lo scontro tra i due sarà durissimo.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela fa il provino alla radio

Serena riuscirà a convincere Micaela a fare almeno il provino per la radio. Filippo ne sarà felice mentre Michele continuerà a storcere il naso. La scelta del Sartori, di prendere la Cirillo come co-conduttrice, non lo convince e forse non lo convincerà mai. Ma Micaela si dimostrerà ancora una volta una ragazza molto determinata e piuttosto combattiva. Dimostrerà il suo valore anche se inizialmente aveva snobbato questo nuovo lavoro.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.