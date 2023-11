Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 novembre 2023 - il di Sant’Erasmo, messo alle corde dal Conti, dovrà rivelare di aver causato lui il disastro accaduto al mobilificio di Matilde ma chiederà al suo rivale del tempo per raccontare lui la verità a Matilde. Intanto Maria ha deciso di accettare i buoni propositi di Vito e di impegnarsi nella loro relazione. Vedendolo felice per i nuovi progetti, decide di organizzare una sorpresa a casa, con la complicità delle sue amiche. Anche il Lamantia vuole festeggiare ma fa l’errore di chiedere una mano a Matteo, senza sapere che il ragazzo prova dei sentimenti per la Puglisi. Marcello invece otterrà da Vittorio una scrivania ma il direttore lo vorrà tenere d’occhio... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 novembre 2023 - Ida passerà un momento di grande sconforto. La ragazza troverà sostegno in Diego, sempre più vicino a lei. Intanto Lara comprenderà di essere in una posizione scomoda. La sua vita è in pericolo. Rossella ha incontrato sua suocera e tra le due ci sarà un grande feeling. Nunzio vedrà tutto questo e continuerà a domandarsi cosa prova realmente per Ross. Si darà finalmente una risposta? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

