Un Posto al Sole Anticipazioni 21 novembre 2023: Ida troverà l'amore in Diego?

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diego consolerà Ida e tra i due ragazzi crescerà il feeling. Rossella intanto si troverà molto bene con sua suocera.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 ottobre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Ida passerà un momento di grande sconforto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza troverà sostegno in Diego, sempre più vicino a lei. Intanto Lara comprenderà di essere in una posizione scomoda. La sua vita è in pericolo. Rossella ha incontrato sua suocera e tra le due ci sarà un grande feeling. Nunzio vedrà tutto questo e continuerà a domandarsi cosa prova realmente per Ross. Si darà finalmente una risposta?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego e Ida sempre più vicini

Ida è rimasta a Palazzo Palladini e dopo averle salvato la vita, ha trovato in Marina un valido sostegno sia per lei che per il suo bambino. La ragazza si è ambientata a casa Ferri ma un velo di tristezza continuerà a solcarle il viso. Nonostante le sia concesso di stare con suo figlio, la situazione non è certo delle migliori. Per questo motivo vivrà dei momenti di sconforto. Diego le sarà però molto vicino e le darà tutto il suo sostegno. Tra lei e il Giordano il rapporto diventerà sempre più saldo e non è escluso che possa nascere, tra loro, una bella storia d’amore. Diego troverà finalmente la donna giusta, dopo aver sofferto così tanto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara capisce di essere in pericolo

Per Lara la fine è vicina. Ormai sembra che la Martinelli sia costretta a contare le ore non che la separano dalla libertà ma quelle che le rimangono da vivere. Gabriella l’ha presa di mira e le ha fatto capire che ora non si scherza più. Per la bionda potrebbe non esserci più scampo e Marina e Roberto potrebbero cantare vittoria, dopo mesi ad aspettare una rivincita.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella lega con la suocera mentre Nunzio...

La donna misteriosa che si è presentata al Vulcano, si è rivelata essere la madre di Riccardo, Isabella. L’affascinante nuova arrivata legherà sin da subito con la sua futura nuora. Tra lei e Rossella il feeling sarà immediato. La cosa lascerà perplesso il Crovi, che si domanderà perché la madre sia tornata proprio in quel momento ma non farà felice neanche Silvia, che troverà nella consuocera, un ostacolo. La situazione matrimonio continuerà invece a impensierire Nunzio. Le nozze sono molto vicine e il Cammarota non è ancora riuscito – o meglio non vuole – darsi una risposta sui veri sentimenti che lo legano a Ross. Riuscirà a dirsi di provare un po’ più che un’amicizia per la Graziani… o no?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 novembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.