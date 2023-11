Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 novembre 2023 - per Ezio e Gloria arriverà il grande giorno. I Colombo staranno per celebrare il loro matrimonio ma prima della cerimonia, riveleranno a Vittorio di aver preso la loro decisione sul futuro della Tessuti Silva. Cosa avranno deciso? Vito intanto continuerà a interrogarsi su cosa dovrebbe fare con Maria e con la loro relazione mentre Marcello, di ritorno dalla Svizzera, racconterà a Salvatore come è andato il suo incontro con Adelaide. Fiorenza invece scoprirà con un certo stupore che Flora si è candidata a nuova presidentessa del Circolo mentre Vittorio, di ritorno dalla festa dei Colombo, si ritroverà al Paradiso a ripensare al momento in cui lui e Matilde hanno ballato da soli... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 novembre 2023 - Lara sarà pronta a uscire di prigione. La Martinelli conterà le ore che la separano dalla libertà ma non farà i conti con Marina e Roberto, determinati a liberarsi di lei. Il piano della Giordano sta per abbattersi su di lei. Intanto Viola, dopo il duro confronto con Eugenio, sentirà il bisogno di essere sostenuta. Damiano però, questa volta, non sembrerà disposto ad assecondare le sue debolezze... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

