Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 10 novembre 2023: I Colombo fanno la loro scelta. Vittorio è sorpreso!

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 10 novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Ezio e Gloria riveleranno a Vittorio la loro decisione sul futuro della Tessuti Silva.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 10 novembre 2023, alle ore 16.00, per Ezio e Gloria arriverà il grande giorno. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i Colombo staranno per celebrare il loro matrimonio ma prima della cerimonia, riveleranno a Vittorio di aver preso la loro decisione sul futuro della Tessuti Silva. Cosa avranno deciso? Vito intanto continuerà a interrogarsi su cosa dovrebbe fare con Maria e con la loro relazione mentre Marcello, di ritorno dalla Svizzera, racconterà a Salvatore come è andato il suo incontro con Adelaide. Fiorenza scoprirà con un certo stupore che Flora si è candidata a nuova presidentessa del Circolo mentre Vittorio, di ritorno dalla festa dei Colombo, si ritroverà al Paradiso a ripensare al momento in cui lui e Matilde hanno ballato da soli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio e Gloria prendono la loro decisione sulla Tessuti Silva

Ezio e Gloria hanno deciso di sposarsi di nuovo ma anche di valutare la proposta di Fiorenza, di rilevare la loro azienda. Questo particolare ha deluso Matilde, che ha cercato in Tancredi una spalla su cui confidarsi e rivelare tutto il suo disappunto. La Frigerio non può certo sapere che suo marito è la causa di tutto quello che sta succedendo e che è per colpa sua che i Colombo si sono trovati a dover prendere una decisione, che rischia di creare grandi problemi a Vittorio. Nella puntata del 10 novembre 2023, i due sposini, prima della cerimonia, riveleranno al Conti cosa avranno scelto di fare con la loro azienda e dovremo aspettare tutto con le dita incrociate. Che succederà dopo il matrimonio?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello torna dalla Svizzera

Marcello non ha sopportato di stare lontano da Adelaide e dopo aver confessato a Salvo di sentire la mancanza della Contessa, ha deciso di raggiungerla in Svizzera. Nella puntata in onda il 10 novembre 2023, Barbieri tornerà a Milano e racconterà al suo amico come è andata. Ci saranno buone notizie o lo vedremo ancora più abbattuto? Intanto Vito dovrà prendere ancora una decisione sul suo futuro e su quello del suo matrimonio con Maria. Il Lamantia sceglierà di rimanere a Milano o di tornare in Australia, chiudendo definitivamente con la Puglisi, che proprio non ha intenzione di seguirlo?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Fiorenza scopre che Flora si è candidata come presidentessa

Fiorenza ha accettato di collaborare con Tancredi e ha scoperto che dietro al piano del Di Sant’Erasmo, si celano i preziosi consigli di Umberto. La Gramini potrebbe però voltare le spalle ai due, dopo aver scoperto che Flora si è candidata a presidentessa del Circolo. Alla nemica di Adelaide non piacerà per nulla questa alzata di testa della stilista e potrebbe persino volergliela far pagare. Intanto Vittorio, finita la festa dei Colombo, tornerà al Paradiso e si lascerà andare ai ricordi della serata in cui lui e Matilde hanno ballato insieme.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.