Un Posto al Sole Anticipazioni 10 novembre 2023: Lara sarà eliminata, parola di Marina Giordano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina e Roberto saranno pronti a mettere a segno il loro piano per liberarsi di Lara. La Martinelli morirà?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 10 novembre 2023, alle ore 20.50, Lara sarà pronta a uscire di prigione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Martinelli conterà le ore che la separano dalla libertà ma non farà i conti con Marina e Roberto, determinati a liberarsi di lei. Il piano della Giordano sta per abbattersi su di lei. Intanto Viola, dopo il duro confronto con Eugenio, sentirà il bisogno di essere sostenuta. Damiano però, questa volta, non sembrerà disposto ad assecondare le sue debolezze.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina pronta a liberarsi di Lara

Lara continua a tormentare Roberto e Marina ma sembra avere le ore contate. La Martinelli si è convinta che riuscirà a uscire di prigione molto presto e comincerà a contare i minuti che la separano dall’apertura della sua cella. Peccato che non abbia fatto i conti con la sete di vendetta di Marina. Ferri, dopo aver scoperto che Tommaso è stato avvelenato, ha dato l’ok a sua moglie per dare l’avvio al suo piano per liberarsi della loro nemica e la manager non se l’è fatto ripetere due volte. Manca poco al momento in cui la signora di Upas metterà fine al regno di terrore di Lara.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara verrà uccisa?

Dovremo aspettare ancora qualche ora per sapere quale sarà il destino di Lara. Quello che sappiamo è che stavolta Marina non intende lasciare nulla di incompiuto e che non si limiterà a dare una punizione esemplare alla sua nemica. Nell’aria c’è odore di omicidio ed è molto probabile che un sicario si introduca nella cella della Martinelli e la uccida. Succederà davvero o un colpo di scena ribalterà completamente le trame della Soap?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola fa i conti con i suoi errori

Viola ha confessato tutto a Eugenio. La verità, che il Nicotera aveva già sospettato, è straripata come un fiume in piena. La Bruni si troverà a fare i conti con i suoi errori, le sue bugie e le sue omissioni e non sarà certo facile affrontare questo momento così delicato. La situazione la porterà a voler trovare una spalla su cui piangere ma pare non la troverà in Damiano. Il Renda non sarà del tutto d’accordo con le sue ultime azioni.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.