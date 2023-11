Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 novembre 2023 - Matilde sarà delusa dai Colombo e si illuderà che Tancredi sia dalla sua parte. La Frigerio non può sapere che dietro alla proposta di Fiorenza ci sia suo marito e che lui stia remando contro di lei, per allontanarla da Vittorio e averla tutta per sé, e crederà di poter contare su di lui. Intanto Vito dovrà capire che fare con Maria e se tornare in Australia o no. Flora, invece, approfittando dell’assenza di Adelaide, si candiderà a presidentessa del Circolo mentre Irene aspetterà con entusiasmo la cena organizzata per lei da Alfredo, nel prestigioso Club. La Cipriani incontrerà di nuovo il fascinoso Leonardo Crespi, che tornerà a farle battere il cuore... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 novembre 2023 - Viola deciderà di confessare tutta la verità a Eugenio. La Bruni, stremata dagli eventi e incapace di continuare in questo modo, affronterà Nicotera. Cosa succederà? Il confronto sarà più duro di quanto possiamo immaginare? Nunzio intanto sarà sempre più inquieto. Tutta colpa del matrimonio imminente di Rossella. La Graziani continuerà i suoi preparativi e passerà un momento molto intimo con sua mamma. Lei e Silvia si troveranno insieme per scegliere l’abito da sposa. Mariella, invece, sentita una confessione di Speranza, deciderà di organizzare una cena per riunire i suoi nipoti e portare un po’ di pace in famiglia... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

