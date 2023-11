Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 9 novembre 2023: Matilde in balia di Tancredi. Le bugie continuano...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 9 novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Matilde sarà molto delusa dalla decisione di Ezio e Gloria di valutare la proposta di Fiorenza. La Frigerio crederà di trovare in Tancredi un valido aiuto ma...

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 9 novembre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Matilde sarà delusa dai Colombo e si illuderà che Tancredi sia dalla sua parte. La Frigerio non può sapere che dietro alla proposta di Fiorenza ci sia suo marito e che lui stia remando contro di lei, per allontanarla da Vittorio e averla tutta per sé, e crederà di poter contare su di lui. Intanto Vito dovrà capire che fare con Maria e se tornare in Australia o no. Flora, approfittando dell’assenza di Adelaide, si candiderà a presidentessa del Circolo mentre Irene aspetterà con entusiasmo la cena organizzata per lei da Alfredo, nel prestigioso Club. La Cipriani incontrerà di nuovo il fascinoso Leonardo Crespi, che tornerà a farle battere il cuore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde tra le grinfie di Tancredi

Fiorenza è passata all’attacco e in accordo con Tancredi, ha presentato ai Colombo la sua offerta per comprare la Tessuti Colombo. Ezio e Gloria informeranno Vittorio di questa novità e non negheranno di essere interessati alla proposta della Gramini, che si è rivelata molto interessante. Il Conti lascerà a loro la scelta ma sarà ovviamente molto preoccupato di perdere uno dei suoi più importanti fornitori. Matilde invece sarà delusa. Pur comprendendo le ragioni che spingono i due amici a valutare questa novità, spererà che possano considerare meglio e accettare l’affitto dei suoi terreni. La Frigerio crederà di trovare in suo marito un valido sostegno ma ignorerà che Tancredi sia senza scrupoli e che sia stato lui a far muovere la macchina dell’inganno, a cui lei, tra non molto, si ritroverà incatenata.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito deve prendere una decisione al più presto

Il ritorno di Vito ha messo Matteo in difficoltà ma anche Maria non è contenta di rivedere il suo fidanzato. Tutto questo perché il Lamantia non ha ancora deciso che fare. Il ragazzo dovrà decidere al più presto se tornare a Milano e demandare i suoi affari in Australia o se ritornare sull’isola e abbandonare la sua fidanzata, che non ha alcuna intenzione di lasciare il suo lavoro e i suoi sogni. Una scelta che cambierà ovviamente il futuro di entrambi e che dovrà essere presa al più presto, per lasciare in pace entrambi. I Puglisi infatti, non al corrente di quello che sta accadendo alla loro bambina, insisteranno sempre più perché le nozze vengano celebrate al più presto.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora si candida come nuova presidentessa del Circolo

Con Adelaide fuori dai giochi, Flora vorrebbe che le cose tra lei e Umberto andassero meglio. Purtroppo per lei però, il Guarnieri non sta pensando né a sposarla e tantomeno a coccolarla. La Ravasi penserà quindi di darsi un tono e di prendere il posto che le spetta al Circolo. Si candiderà come nuova presidentessa, lasciando – ve lo anticipiamo – molto perplessa Fiorenza, che mai avrebbe immaginato una simile stoccata da parte della stilista. La Gramini cercherà di metterle i bastoni tra le ruote? Irene invece sarà molto felice per la cena che Alfredo ha organizzato per lei al Circolo e non vedrà l’ora che arrivi la sera designata. Poi però il suo sguardo si fermerà di nuovo sull’affascinante Leonardo Crespi, con cui si incontrerà una seconda volta.

