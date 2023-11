Un Posto al Sole Anticipazioni 9 novembre 2023: Viola confessa tutto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda il 9 novembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Viola deciderà di confessare tutta la verità a Eugenio. La Bruni, stremata dagli eventi e incapace di continuare in questo modo, affronterà Nicotera. Cosa succederà? Il confronto sarà più duro di quanto possiamo immaginare? Nunzio intanto sarà sempre più inquieto. Tutta colpa del matrimonio imminente di Rossella. La Graziani continuerà i suoi preparativi e passerà un momento molto intimo con sua mamma. Lei e Silvia si troveranno insieme per scegliere l’abito da sposa. Mariella, sentita una confessione di Speranza, deciderà di organizzare una cena per riunire i suoi nipoti e portare un po’ di pace in famiglia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola confessa tutta la verità a Eugenio

Eugenio ha scoperto la verità. Viola non è ancora al corrente che suo marito abbia capito cosa anzi chi l’abbia resa così distante da lui e abbia creato una frattura, incolmabile, tra di loro. La Bruni deciderà di affrontare la questione una volta per tutte e, stremata da quello che sta succedendo, vorrà uscire allo scoperto e affrontare il marito. Purtroppo quello che l’aspetterà non sarà facile da digerire. Nicotera l’affronterà a muso duro, furioso per essere stato ingannato per tutto questo tempo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Rossella felici di vivere un prezioso momento insieme

Il matrimonio di Rossella continua a rendere Nunzio nervoso. Il Cammorata non ha saputo dissimulare la sua inquietudine, tanto da scatenare in Diana la curiosità di sapere tutto sul suo legame con la Graziani. Lo chef dovrà cercare di riprendere la calma e di non farsi distrarre dal pensiero che presto Ross sarà la moglie di Riccardo. Intanto la futura sposina si godrà un momento molto importante insieme a sua madre. Lei e Silvia saranno impegnate nella scelta dell’abito per il grande giorno.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella pronta a tutto per i suoi nipoti

Mariella non riesce a mettere via le tensioni famigliari ed è sempre molto preoccupata per i suoi nipoti. Dopo aver capito di dover cambiare atteggiamento, per non ferire Guido ma anche per non finire di nuovo in guerra con Serena, ascolterà una confessione di Speranza. Compreso il turbamento della ragazza, organizzerà una cena a cui parteciperanno anche Costabile e Castrese.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.