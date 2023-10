Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 ottobre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.35. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 ottobre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 ottobre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 ottobre 2023 - Umberto non riuscirà a fare a meno di essere preoccupato per Adelaide e per la sua evidente tristezza per Odile. Flora deciderà di dargli una mano e di aiutare la Contessa, lasciando il suo compagno letteralmente senza parole. Intanto Maria sarà costretta a confessare ad Agata i suoi problemi con Vito e scoprirà che la mamma di Matteo è gravemente malata. Salvo invece non ha ancora rinunciato a Elvira e vorrà organizzare qualcosa di speciale, per riuscire a riconquistarla. Nel frattempo Vittorio verrà a sapere con terrore che Gianni Rivera non potrà essere presente al lancio della collezione maschile de Il Paradiso... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 ottobre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 ottobre 2023 - Nunzio non avrà freni. Il giovane chef, per non pensare a Rossella, non si farà alcuno scrupolo di fare tutte le conquiste che gli capitano a tiro, senza curarsi delle conseguenze. Intanto Samuel cercherà di non tradire più Speranza e di resistere al fascino di Micaela mentre Ida, suggestionata da Lara, sembrerà allontanarsi sempre di più da Roberto e Marina. Mariella riuscirà a convince Bice a separarsi pacificamente da Sergio mentre Guido si renderà conto che la sua amica sta trattando in modo fin troppo cinico, il suo giovane figlio Gerry... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

