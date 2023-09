Un Posto al Sole Anticipazioni dal 2 al 6 ottobre 2023: Marina e Ida complici. Lara vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 2 al 6 ottobre 2023 su Rai3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 2 ottobre 2023

Viola ha scoperto che Damiano sta facendo il doppio gioco e che il ragazzo sta collaborando con la polizia. La Bruni è nel panico e non sa come comportarsi. Seguirà il consiglio di Rosa e tenterà di convincere il ragazzo a mettersi al sicuro? Intanto Renato e Otello saranno molto felici per la festa dei nonni e faranno una preziosa scoperta: la loro famiglia, non solo i loro nipoti, è molto devota.

Puntata in onda Martedì 3 ottobre 2023

Alberto continuerà a insistere con Diana, sempre più convinto a conquistarla, ma finirà per essere persino molesto. Quando penserà di essere riuscito nel suo intento, l’architetto lo gelerà con una risposta inattesa e sconvolgente. Intanto Viola rivelerà a Damiano di sapere cosa sta combinando e tra i due scoppierà la passione. Basterà questo momento per convincere il Renda a non rischiare la sua vita e ad abbandonare il suo ruolo da infiltrato? Renato comincerà a sentire la mancanza di Giulia e sarà preso dallo sconforto. Otello correrà in suo soccorso e lo supporterà.

Puntata in onda Mercoledì 4 ottobre 2023

Ida cambierà idea e si lascerà convincere da Lara a non assecondare le richieste di Roberto e Marina. Samuel invece tenterà di non cedere alla tentazione e di non tradire di nuovo Speranza con Micaela mentre Nunzio, per non pensare a Rossella, continuerà a fare conquiste. Mariella riuscirà a spingere Bice a separarsi pacificamente da Sergio. Guido continuerà a non sopportare l’atteggiamento cinico e fastidioso che la sua amica ha nei confronti del figlio Gerry. Interverrà per farla smettere?

Puntata in onda Giovedì 5 ottobre 2023

Ida continuerà a non fidarsi di Marina e di Roberto, a causa di Lara. La ragazza tenterà di fuggire ancora una volta con Tommy e porterà la Giordano a giocarsi una nuova carta. La manager cercherà di conquistarla, raccontandole di un doloroso evento del suo passato. Nunzio, dopo essersi dato alla pazza gioia con le conquiste occasionali, deciderà di incontrare e affrontare Rossella. Che esito avrà il loro faccia a faccia? Guido continuerà a essere molto infastidito dall’atteggiamento di Bice nei confronti di Gerry e Mariella non riuscirà a capire che questa situazione sta risvegliando in lui terribili e traumatici ricordi.

Puntata in onda Venerdì 6 ottobre 2023

Lara scoprirà l’allettante proposta di Marina a Ida e sarà furiosa. La Martinelli cercherà un modo per vendicarsi della Giordano. Michele ammetterà di non aver ancora superato la separazione da Silvia; la Graziani, proprio in quel momento, si preparerà ad affrontare una notizia inaspettata. Guido vorrà dare il suo aiuto a Gerry ma purtroppo non riuscirà a fare andare bene le cose, come sperava.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.