Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 4 ottobre 2023: Flora sconvolge Umberto!

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 4 ottobre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Flora sconvolgerà Umberto accettando di aiutare Adelaide mentre Maria rivelerà ad Agata i suoi problemi con Vito e scoprirà il segreto di Matteo.

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 4 ottobre 2023, alle ore 16.00, ci rivelano che Umberto non riuscirà a fare a meno di essere preoccupato per Adelaide e per la sua evidente tristezza per Odile. Flora deciderà di dargli una mano e di aiutare la Contessa, lasciando il suo compagno letteralmente senza parole. Maria sarà costretta a confessare ad Agata i suoi problemi con Vito e scoprirà che la mamma di Matteo è gravemente malata. Salvo non ha ancora rinunciato a Elvira e vorrà organizzare qualcosa di speciale, per riuscire a riconquistarla. Vittorio verrà a sapere con terrore che Gianni Rivera non potrà essere presente al lancio della collezione maschile de Il Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto sconvolto da Flora

Tra Flora e Umberto è guerra. La Ravasi non ha sopportato la tregua tra il Commendatore e la Contessa e teme che il suo compagno sia ancora troppo legato alla sua ex amante. Guarnieri non la starà a sentire, preoccupato come sarà per lo stato d’animo di sua cognata, distrutta – come mai l’ha vista – per il rifiuto di sua figlia Odile. Umberto vorrà darle una mano a rialzarsi e affrontare questo momento e inaspettatamente, riceverà il supporto della stessa Flora. La stilista deciderà di seppellire l’ascia di guerra e di spalleggiare il suo uomo, convinta che forse così non rischierà di perderlo. Salvo non getterà la spugna e deciderà di tentare ancora di riconquistare Elvira, organizzando un evento speciale. Ma riuscirà nel suo intento o rimarrà di nuovo deluso?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria costretta a rivelare ad Agata la verità su Vito

Maria si troverà sempre più in difficoltà con i suoi genitori, per via di Vito. Dopo la storia della lavatrice, si troverà nuovamente costretta a dire loro una bugia, quando Concetta vorrà fare un regalo di compleanno al suo futuro genero. La Puglisi cercherà di mascherare il suo fastidio ma questo comportamento non sfuggirà ad Agata, che ha già capito da tempo, che qualcosa non va tra sua sorella e il suo fidanzato. La stilista sarà costretta quindi a rivelarle che tra lei e il Lamantia è calato il gelo e che, nonostante i sentimenti, nessuno dei due vuole cedere alle richieste dell’altro. Maria scoprirà poi il segreto di Matteo, ovvero che la sua mamma è gravemente malata. Lo dirà a Marcello o terrà per sé questa notizia e cercherà di aiutare da sola il ragazzo?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio preoccupato per la nuova collezione

Vittorio ha puntato tutto sulla nuova collezione, maschile, del Paradiso. Sotto consiglio di Matilde, ha persino deciso di comparire lui sulla copertina del magazine e di farsi portatore delle novità del suo grande magazzino. L’inaugurazione sarà un giorno cruciale per battere la concorrenza e per tornare alla ribalta ma una brutta notizia rischierà di guastare tutto. Il Conti verrà a sapere che Gianni Rivera, l’ospite speciale, non potrà più presenziare. E ora come farà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.