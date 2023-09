Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 2 al 6 ottobre 2023: Marcello non può crederci, se la ritrova alla porta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 2 al 6 ottobre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 2 al 6 ottobre 2023 . Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 2 ottobre 2023

Il nuovo numero di Paradiso Market è un successo grazie alla scelta di Vittorio Conti, caldamente suggerita da Matilde Frigerio, di mettere sé stesso in copertina. Mentre al Grande Magazzino le Veneri hanno perplessità su come gestire la nuova clientela maschile, Vittorio è entrato in possesso del dossier contro Tancredi di Sant’Erasmo, e si confida con Roberto chiedendo consiglio su cosa fare con queste preziose informazioni. Mentre Salvatore Amato deve arrendersi perché Elvira ha veramente un fidanzato, Marcello Barbieri, consapevole di tutta la verità ormai, cambia idea e decide di aiutare Matteo Portelli. Pace ben lontana per Flora e Umberto Guarnieri, lui è deluso dal fatto che la Gentile Ravasi abbia spifferato informazioni personali su Adelaide e non gliela farà passare liscia.

Puntata in onda Martedì 3 ottobre 2023

Grande fermento al Paradiso. Irene deve decidere quale Venere sarà incaricata di servire il reparto uomo, prospettiva che spaventa un po’ tutte, mentre Maria e Bottieri non riescono a trovare un accordo per l’allestimento della vetrina. Dopo aver esultato per la presenza di Gianni Riveira come ospite speciale per il lancio della nuova linea maschile, Salvatore ha il cuore in mille pezzi ma non demorde e vuole parlare con il fidanzato di Elvira. Tancredi potrebbe tornare a riacquistare completamente l’uso della gamba e Matilde attende con impazienza il responso del dottore, inconsapevole del fatto che Vittorio avrebbe potuto rovinarli ma che ha deciso di tenere per sé il dossier. Matteo è in bilico tra la volontà della madre e quella di stringere un legame con Marcello, il quale ha organizzato una cena con il fratellastro e Maria.

Puntata in onda Mercoledì 4 ottobre 2023

Brutte notizie per Vittorio, il suo invitato speciale non sarà presente al lancio della linea maschile del Paradiso. Maria Puglisi, nel frattempo, è sempre più confusa e l’insistenza della madre nel voler fare un regalo a Vito non aiuta la situazione. La giovane si confida con la sorella Agata, che aveva capito da tempo il suo malessere avendo notato anche un certo interesse per Matteo. Nonostante tutte le discussioni e le ripicche, Umberto Guarnieri è molto preoccupato per la reazione di Adelaide, distrutta dopo il rifiuto della figlia Odile, e Flora si offre di aiutarlo a risollevare la contessa.

Puntata in onda Giovedì 5 ottobre 2023

Mentre Adelaide chiede a Marcello di insistere con Matteo e recuperare il rapporto con il fratellastro. Quest’ultimo tuttavia vorrebbe far contenta la madre e allontanarsi da Barbieri, e questa scelta finisce con il riversarsi anche su Maria, con la quale ha un bruttissima discussione. Marcello, invece, riceve una visita inaspettata. Irene, preoccupata per la Puglisi, cerca di capire cosa stia succedendo e il perché del suo repentino cambiamento di umore. Vittorio Conti chiede aiuto ad Adelaide che, tuttavia, non riesce proprio ad essere di supporto al momento.

Puntata in onda Venerdì 6 ottobre 2023

L’inaugurazione della linea maschile del Paradiso è un successo, anche grazie alla presenza di Riveira. Mentre Vittorio scopre chi l’ha aiutato, all’evento si presenta Tullio ovvero il fidanzato di Elvira, provocando una reazione inaspettata in Salvatore. Grandi dubbio per Matteo, che si trova a non riuscire più a tenere a distanza Marcello dopo la lettura della lettera che racconta la verità sul loro passato. Nel frattempo, Umberto si assicura che Adelaide stia meglio e non abbandoni in fretta e furia la villa solo per non dover ricordare il rifiuto della figlia Odile.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.