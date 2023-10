Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 ottobre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 ottobre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 ottobre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 ottobre 2023 - Marcello sarà pronto ad aiutare Matteo. Il Barbieri si è convinto a dare una mano al fratellastro ma le cose non andranno come da lui previsto. Intanto uscirà il nuovo numero de Il Paradiso Market e le Veneri, dopo l’entusiasmo iniziale, cominceranno a temere di non saper gestire un reparto maschile. Salvatore, avuta la prova che Tullio esiste davvero, starà molto male mentre Flora e Umberto non riusciranno a fare pace. Matilde scoprirà che la visita di Tancredi è fissata per il giorno dopo e sarà in trepidante attesa mentre Vittorio rivelerà a Roberto di essere in possesso di un dossier molto scottante sull’incendio al mobilificio ma di non sapere se usarlo o meno contro il Di Sant’Erasmo... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 ottobre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 ottobre 2023 - Viola dovrà decidere cosa fare con Damiano. La Bruni, al corrente del doppio gioco pericoloso che sta facendo il Renda, cercherà di capire come agire. Sceglierà di dare retta a Rosa e al suo appello disperato oppure di coprire, anche lei, il poliziotto? Intanto Renato e Otello si prepareranno alla festa dei nonni e riceveranno una dolce sorpresa da parte della loro famiglia... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

